Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Büyük Türkiye yolunda, Fatih sondaj gemimizle atılan adımla enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Büyük Türkiye yolunda, Fatih sondaj gemimizle atılan adımla enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz." ifadesini kullandı.
Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 21, 2020
Büyük Türkiye yolunda, #Fatih sondaj gemimizle atılan adımla enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz.
Türkiye için çalışmaya, üretmeye ve mücadeleye devam edeceğiz. #MüjdelerOlsun pic.twitter.com/9LHtZaXXpe
Oktay, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi "müjdesine" ilişkin #MüjdelerOlsun etiketiyle paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfinin hayırlı olmasını dileyen Oktay, paylaşımında, "Büyük Türkiye yolunda, Fatih sondaj gemimizle atılan adımla enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz. Türkiye için çalışmaya, üretmeye ve mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.