Euro
8.64
Dolar
7.35
BIST 100
1,114.11
Altın
1,930.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Büyük Türkiye yolunda, Fatih sondaj gemimizle atılan adımla enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz." ifadesini kullandı.

İsa Toprak   | 21.08.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Büyük Türkiye yolunda, Fatih sondaj gemimizle atılan adımla enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi "müjdesine" ilişkin #MüjdelerOlsun etiketiyle paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfinin hayırlı olmasını dileyen Oktay, paylaşımında, "Büyük Türkiye yolunda, Fatih sondaj gemimizle atılan adımla enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz. Türkiye için çalışmaya, üretmeye ve mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech ve Pfizer ikinci Kovid-19 aşı adayının testlerinden olumlu sonuç aldı
Denizli'de Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi Muğla'da düğünde bulundu
Hindistan'da Yeni Delhi nüfusunun yaklaşık üçte birinde, Kovid-19 antikorları tespit edildi
Akupunktur Kovid-19'un etkilerini hafifletmede ümit vadeden bir tedavi yöntemi olabilir
Koronavirüsü yenen Boks Milli Takımı'nın başantrenörü Dumlupınar antrenmanlarda temkinli

Benzer haberler

'Fatih sondaj gemimizin keşfettiği doğal gaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun'

'Fatih sondaj gemimizin keşfettiği doğal gaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun'

'Tuna-1 kuyusunda keşfedilen doğal gaz ülkemiz için yeni bir başlangıcın vesilesi olacaktır'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz

Bakan Dönmez: Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız

Bakan Dönmez: Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız
Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de yaptı

Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de yaptı
Bakan Albayrak: Ülkemizin gündeminden cari açık konusunu çıkarıp cari fazlayı konuşacağız

Bakan Albayrak: Ülkemizin gündeminden cari açık konusunu çıkarıp cari fazlayı konuşacağız