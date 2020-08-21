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Politika

Bakan Varank: Bağımsız Türkiye'nin kaşifleri Fatih, Kanuni ve Yavuz yolumuzu aydınlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfine ilişkin, "Bağımsız Türkiye'nin kaşifleri Fatih, Kanuni ve Yavuz yine yolumuzu aydınlattı." dedi.

Zeynep Çetinkaya   | 21.08.2020
Bakan Varank: Bağımsız Türkiye'nin kaşifleri Fatih, Kanuni ve Yavuz yolumuzu aydınlattı

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bağımsız Türkiye'nin kaşifleri Fatih, Kanuni ve Yavuz yine yolumuzu aydınlattı. Keşfettiğimiz tarihimizin en büyük doğal gaz rezerviyle yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Bağımsız Türkiye'nin kaşifleri Fatih, Kanuni ve Yavuz yine yolumuzu aydınlattı. Keşfettiğimiz tarihimizin en büyük doğal gaz rezerviyle yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak."

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