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Tarım ve Orman Bakanlığı ürün bazlı gıda denetimi seferberliğine başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, pazartesi gününden itibaren ülke genelinde 7 bin denetçiyle ürün bazlı gıda denetimi seferberliği başlatacak.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 16.02.2020
Tarım ve Orman Bakanlığı ürün bazlı gıda denetimi seferberliğine başlıyor

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gerçekleştirileceğini açıkladığı gıda denetimleri yarından itibaren 6 gün devam edecek. 

İlçeler dahil 81 ilde gerçekleştirilecek denetimler ürün bazlı olacak. Denetimlerde, her gün bir ürüne odaklanılacak. Süt ve süt ürünlerinden başlayacak denetimlerde, et ve üt ürünleri gibi halkın en çok tükettiği ürünler öne çıkacak. Bu kapsamda, arıcılık ürünleri, bitkisel yağ ve margarinler, baharatlar, çaylar, takviye edici gıdalar gibi ürünler art arda denetlenecek.

Bu kapsamda, üretim yerleri yanında toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler de yapılacak. Denetimler, ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla bakanlık tarafından büyük bir titizlikle yürütülecek. Seferberlik kapsamında bakanlık bünyesindeki 7 bin denetçi sahada olacak.

Vatandaşların şikayetleri de büyük önem taşıyor

Uygunsuzlukların tespit edilmesinde, tüketicilerin ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin büyük payı bulunuyor.

Bakanlık son olarak taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 74 firmaya ait 99 parti ürünü ifşa etmişti. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1486 firmaya ait 3 bin 301 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.

Öte yandan, gıdada taklit ve tağşişe yönelik cezaların daha caydırıcı olması amacıyla hazırlanan kanun taslağıyla da 2 yıl içinde filin tekrarı durumunda 5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektöründen men, 5 yıla kadar hapis, 250 bin lira para cezaları öngörülüyor. İlgili tarafların görüşlerinin alındığı taslağa kısa süre içinde son şeklinin verilmesi bekleniyor.

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