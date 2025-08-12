Dolar
40.73
Euro
47.34
Altın
3,349.04
ETH/USDT
4,281.20
BTC/USDT
118,260.00
BIST 100
10,937.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması için başvurular sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım, orman, toprak ve suyun önemine ilişkin duyarlılığı artırmak amacıyla 15 yıldır düzenlenen "15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"na başvurular 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Mehmet Can Toptaş  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması için başvurular sürüyor

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, geçen yıl ilk kez uluslararası boyuta taşınan yarışma, Bakanlığın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından DenizBank'ın desteğiyle düzenleniyor.

Yarışma bu yıl "Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tema", "Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları" ile "DenizBank Çalışanları" olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu yılın "Tema" kategorisinin konusu ise "Bereketin Yüzyılı" olarak belirlendi.

Yarışmacılar, tarım, orman, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılım sağlayabilecek.

Yarışmanın seçici kurulunda AA Görsel Haberler Direktörü Aykut Ünlüpınar da bulunuyor. Kurulda ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, fotoğraf sanatçısı Reha Bilir, savaş muhabiri Coşkun Aral, fotoğraf sanatçısı Mehmet Arslan Güven, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Şule Külük, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, fotoğraf sanatçısı ve kameraman Sabri Savcı, görsel danışman ve fotoğraf eğitmeni Serkan Turaç, DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin, fotoğraf sanatçıları Li Guıshu, Marta Menendez ve bağımsız jüri üyesi Perihan Yücel de yer alıyor.

Sonuçlar, 29 Eylül-29 Ekim döneminde açıklanacak yarışmada dereceye giren eserlere, daha sonra düzenlenecek törenle ödülleri verilecek.​​​​​​

Yarışmayla ilgili şartlara "https://www.tarimormaninsan.com" adresinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Marmara Denizi'nde başlatılan pina midyeleri ve deniz çayırları projesine ilişkin paylaşım
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı
Yargıtay, boşanma davasında "mobilya ve halı bedeli" itirazını kabul etti
Hac kaydını yenilemeyenler gelecek yıl hac kurasına katılamayacak
Temmuzda yağışlar geçen yıla göre yüzde 71 azaldı

Benzer haberler

15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması için başvurular sürüyor

15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması için başvurular sürüyor

Gıdada uygunsuzluğa bu yıl 1,5 milyar lira ceza kesildi

Orman yangını riskinin yükseldiği haftada tedbirler sıkılaştırıldı

Çiftçilere bugün 116,3 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Çiftçilere bugün 116,3 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
Yılın ilk 6 ayında çiftçilere 89,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yapıldı

Yılın ilk 6 ayında çiftçilere 89,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yapıldı
Basketbol milli takımlarının her sayısı bir fidana dönüşecek

Basketbol milli takımlarının her sayısı bir fidana dönüşecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet