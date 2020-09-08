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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Hatay'daki yangını Hava Radar Kıta Komutanlığından inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Hatay'ın Antakya ilçesindeki orman yangınını Hava Radar Kıta Komutanlığından takip etti.

Burak Milli   | 08.09.2020
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Hatay'daki yangını Hava Radar Kıta Komutanlığından inceledi

Hatay

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Antakya ilçesindeki orman yangınını Hava Radar Kıta Komutanlığından takip etti.

Kisecik Mahallesi'ndeki yangın koordinasyon merkezine gelen Bakan Pakdemirli, burada yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra helikoptere binen Pakdemirli, 220 nolu Keseciktepe Hava Radar Kıta Komutanlığında söndürme ve soğutma çalışmalarını inceledi.

Pakdemirli, çalışmalar sırasında devrilme tehlikesi geçiren arazözdeki personele de telefondan geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Pakdemirli'ye Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri ve yetkililer de eşlik etti.

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