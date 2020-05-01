Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale edildi
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, 15 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, 15 kişiyi gözaltına aldı.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (DİSK) Beşiktaş'taki genel merkezinde toplanan bir grup, Taksim Meydanı'na yürümek istedi.
Bölgede önlem alan polis ekipleri, grubun kalabalık olduğunu ve yürüyüşe izin verilmeyeceğini, ancak DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da arasında bulunduğu birkaç kişinin temsili olarak araçla meydana gidebileceğini belirtti.
Uyarılara rağmen yürüyeceklerini söyleyen ve polise direnen gruba yapılan müdahalede, Çerkezoğlu'nun da arasında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenilen şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Kadıköy'de izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Kadıköy İskele Meydanı'nda izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, 11 kişiyi gözaltına aldı.
İskele Meydanı'nda bir araya gelerek slogan atan bir grup, izinsiz yürümek istedi. Bölgede önlem alan polis ekipleri, yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirterek gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.
Uyarılara rağmen slogan atmaya devam eden ve polise direnen gruba yapılan müdahalede, 11 kişi gözaltına alındı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenilen şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Ankara'da izinsiz 1 Mayıs eylemleri: 7 gözaltı
Başkentte, günün ilk saatlerinde Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen izinsiz gösteri yapmak isteyen 5 kişiye polis müdahale etti.
Polisten kaçan 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Çankaya ilçesinde de izinsiz pankart açtıkları ve duvarlara yazı yazdıkları belirlenen iki kişi yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılara yasal işlem yapıldı, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası kesildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.