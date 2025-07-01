İstanbul merkezli terör operasyonlarında 29 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütleri DHKP-C, MLKP, TKP-ML ve MKP'ye yönelik operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütleri DHKP-C, MLKP, TKP-ML ve MKP'de faaliyet gösterdiği ve haklarında etkin pişmanlık ifadesi bulunan 43 şüpheli tespit edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Erzincan ve Bursa'da 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, firari durumdaki 10 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.