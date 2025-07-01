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İstanbul merkezli terör operasyonlarında 29 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütleri DHKP-C, MLKP, TKP-ML ve MKP'ye yönelik operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
İstanbul merkezli terör operasyonlarında 29 zanlı yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütleri DHKP-C, MLKP, TKP-ML ve MKP'de faaliyet gösterdiği ve haklarında etkin pişmanlık ifadesi bulunan 43 şüpheli tespit edildi.

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Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Erzincan ve Bursa'da 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, firari durumdaki 10 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

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