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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. 
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Spor

Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu sona erdi

Bu sene 8'incisi gerçekleşen ve 20 farklı ülkeden sporcunun katıldığı Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, ödül töreniyle son buldu.

Saliha Nur Köksal  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu sona erdi

Bursa

Uludağ Alan Başkanlığı'nın ev sahipliğinde "Uludağ'da Koşmayı Hayal Et" sloganıyla düzenlenen Ultra Trail Koşusunda 2650 koşucu, 100, 66, 42, 30, 16 ve 6 kilometrelik parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

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Uludağ Oteller Bölgesi'nden başlayan yarışta sporcular, Cennettepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler bölgesinin ardından aynı güzergahı takip ederek oteller bölgesindeki finiş noktasına geldi.

100 kilometrelik parkuru erkeklerde ABD'li Oliver Bieser ve kadınlarda Seda Kurtuldu, 66 kilometrelik parkuru erkeklerde Başar Necdet Ülker ve kadınlarda Ekaterina Osmakova, 42 kilometrelik parkuru erkeklerde Ayhan Çelik ve kadınlarda Tuğçe Karakaya, birinci tamamladı.

30 kilometrelik parkurda erkeklerde Halil İbrahim Güneş ve kadınlarda Fatma Taş, 16 kilometrelik parkurda erkeklerde Mustafa Kaya ve kadınlarda Ayşenur Demirci, 6 kilometrelik parkurda erkeklerde Muhammed Bilal Osman ve kadınlarda Maria Kolpakova, ilk sırada yer aldı.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törende ödülleri takdim edildi.

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