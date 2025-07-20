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MotoGP Çekya Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Çekya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Mutlu Demirtaştan  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
MotoGP Çekya Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in oldu

İstanbul

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 12. ayağı, Çekya'nın Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden yapıldı.

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MotoGP'de 6 kez şampiyonluk yaşayan Marquez, bitiş çizgisini 40 dakika, 04.628 saniyelik süresiyle birinci sırada geçerek üst üste 5, sezonun 8. zaferine ulaştı.

Aprilia takımından İtalyan Marco Bezzecchi, liderin 1.753 saniye gerisinde ikinci, Red Bull KTM ekibinin İspanyol pilotu Pedro Acosta ise Marquez'in 3.366 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 13. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 17 Ağustos'ta yapılacak.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 381 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 261

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 213

4. Marco Bezzecchi (İtalya): 156

5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 142

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