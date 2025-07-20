MotoGP Çekya Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in oldu
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Çekya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.
İstanbul
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 12. ayağı, Çekya'nın Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden yapıldı.
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MotoGP'de 6 kez şampiyonluk yaşayan Marquez, bitiş çizgisini 40 dakika, 04.628 saniyelik süresiyle birinci sırada geçerek üst üste 5, sezonun 8. zaferine ulaştı.
Aprilia takımından İtalyan Marco Bezzecchi, liderin 1.753 saniye gerisinde ikinci, Red Bull KTM ekibinin İspanyol pilotu Pedro Acosta ise Marquez'in 3.366 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Sezonun 13. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 17 Ağustos'ta yapılacak.
Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 381 puan
2. Alex Marquez (İspanya): 261
3. Francesco Bagnaia (İtalya): 213
4. Marco Bezzecchi (İtalya): 156
5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 142Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.