Dolar
40.39
Euro
46.93
Altın
3,350.07
ETH/USDT
3,616.70
BTC/USDT
118,860.00
BIST 100
10,366.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Murat Ülker'den TBF Başkanı Türkoğlu'na ziyaret

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Murat Ülker'den TBF Başkanı Türkoğlu'na ziyaret

İstanbul

TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Murat Ülker ve Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun ekonomik gelişimi ve sürdürülebilirliği üzerine fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda Hidayet Türkoğlu, Murat Ülker’e Türkiye Milli Basketbol Takımı forması ve seramik basketbol topu hediye etti." denildi.

Ziyarete ilişkin görüşlerini sosyal medya hesabından paylaşan Murat Ülker ise "Gerçekten çok mutlu oldum gördüklerimden. Burada gençlerimize spor ahlakını aşılamak ve basketbolu sevdirmek için çok imkanlar var. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu
Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Türk Devletleri Teşkilatında, İslam İşbirliği Teşkilatında temsil edilen bir KKTC var
MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında siyasi partileri ziyaret edecek

Benzer haberler

Murat Ülker'den TBF Başkanı Türkoğlu'na ziyaret

Murat Ülker'den TBF Başkanı Türkoğlu'na ziyaret

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet