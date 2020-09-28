Euro
9.07
Dolar
7.78
BIST 100
1,121.17
Altın
1,873.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Somalili genç yetenek Abdi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun desteğiyle Türkiye'de eğitim alacak

Somali'de imkansızlıklar içinde yaptığı maket uçak modelleriyle sosyal medyada ilgi odağı haline gelen genç yetenek Guled Abdi (17), Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla geldiği Türkiye'de eğitim alacak.

Mehmet Şah Yılmaz   | 28.09.2020
Somalili genç yetenek Abdi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun desteğiyle Türkiye'de eğitim alacak

Ankara

Dışişleri Bakanlığında Çavuşoğlu tarafından kabul edilen Abdi'ye annesi ve Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Muhammed eşlik etti.

Çavuşoğlu, hediye olarak Abdi'ye yerli bir Türk firması ve ASELSAN tarafından ortak üretilen drone verdi.

Basında Abdi ile ilgili çok sayıda haber gördüğünü belirten Çavuşoğlu, Abdi'nin, Antalya Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitimini tamamlayacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından da "Somali'de kısıtlı imkanlarla yaptığı uçak maketlerini görünce 'bu yetenek Teknofest'te olmalı' dedik. Guled Abdi Türkiye’de okuyacak ve gökyüzü tutkusuna ülkemizde yön verecek. Hayallerinin peşinde koşmaya devam et Guled, biz de sana destek olmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

Abdi, Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ı da ziyaret etti. Kıran, Türkiye'nin Somali'yi kardeş ülke olarak gördüğünü ve Somali ile dayanışmaya devam edeceklerini söyledi.

Abdi de Türkiye'de çok iyi karşılandığını ve Türkçe öğrenmek istediğini kaydetti.

Kendi imkanlarıyla bulduğu malzemelerle maket uçak tasarlayan Abdi'yle ilgili sosyal medyada, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a atıfta bulunularak, "Somali'nin Bayraktar'ı" yorumları yapılmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 209 bin 454'e ulaştı
İran'da son 24 saatte 190 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Almanya Başbakanı Merkel Kovid-19 vakalarındaki artıştan endişeli
Pandemiye karşı geliştirilen FAZ 3 aşamasındaki ilk aşı yapıldı
'Kimse bu hastalığın kendinde hafif seyredeceği fikrine kapılmasın'

Benzer haberler

Bakan Çavuşoğlu: Her yerde 'Dünya 5'ten büyüktür' demeye devam edeceğiz

Bakan Çavuşoğlu: Her yerde 'Dünya 5'ten büyüktür' demeye devam edeceğiz

Somalili genç yetenek Abdi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun desteğiyle Türkiye'de eğitim alacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Somalili genç yetenek Guled Abdi TEKNOFEST'te

Somalili genç yetenek Guled Abdi TEKNOFEST'te
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun talimatıyla Somalili genç yetenek Abdi Türkiye'ye getiriliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun talimatıyla Somalili genç yetenek Abdi Türkiye'ye getiriliyor