Dolar
43.63
Euro
51.94
Altın
5,026.41
ETH/USDT
2,002.00
BTC/USDT
68,446.00
BIST 100
13,797.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Somali'de yolcu uçağı pistten çıktı

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağının pistten çıktığı bildirildi.

Mohamud Ismail Kulane  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Somali'de yolcu uçağı pistten çıktı

Mogadişu

Somali Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürü Ahmed Moallim Hasan, yaptığı açıklamada, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan bir yolcu uçağının, kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle havalimanına geri dönmek zorunda kaldığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uçağın piste değdikten sonra kontrolden çıkarak pistin sonunu aştığını kaydeden Hasan, olayda ölen ya da yaralananın olmadığını ifade etti.

Ülkedeki havacılık yetkilileri, kazaya ilişkin teknik incelemenin sürdüğünü açıkladı.

Mogadişu'nun güneyinde yer alan Aden Adde Uluslararası Havalimanı, Somali'nin en işlek havalimanı olarak hizmet veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığına Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi atandı
Erzurum, Van ve Ağrı'da kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Gümüşhane'de karlı arazide yiyecek arayan anne ayı ve yavrusu görüntülendi
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın iddianamesi kabul edildi
Bakırköy'de kaza yapan zabıta aracı denize düştü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Somali'de yolcu uçağı pistten çıktı

Somali'de yolcu uçağı pistten çıktı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Afrika Birliği misyonu kapsamında Somali'ye asker konuşlandırma mesajı

Somali bakanlar kurulu Türkiye ile denizcilik alanında anlaşmayı onayladı

ABD'de Epstein ve çevresi, Somaliland'ı yıllar önce stratejik ve ticari hedef olarak değerlendirmiş

ABD'de Epstein ve çevresi, Somaliland'ı yıllar önce stratejik ve ticari hedef olarak değerlendirmiş
Kolombiya'da düşen uçaktaki 15 kişiden kurtulan olmadı

Kolombiya'da düşen uçaktaki 15 kişiden kurtulan olmadı
Türkiye ile Somali arasında denizcilik alanında işbirliği güçleniyor

Türkiye ile Somali arasında denizcilik alanında işbirliği güçleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet