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Silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı Şenel ve eşi taburcu edildi

Burdur'da, uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile eşi Fatma Şenel tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Bilal Altıok   | 23.04.2020
Silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı Şenel ve eşi taburcu edildi Fotoğraf: Bilal Altıok/AA

Burdur

Burdur'da evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile eşi Fatma Şenel tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.

Burdur Devlet Hastanesinden bir yakınının koluna girerek çıkan Fatma Şenel, hastane önünde bekletilen otomobile bindi. Bir süre sonra Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel de sağlık çalışanlarının eşliğinde hastanenin önüne sedyeyle çıkarıldı.

Şenel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gösterilen ilgi ve destekten dolayı herkese teşekkür ediyorum. Evimde dinleneceğim." dedi.

Sedyeden indirilen Şenel, aracın arka koltuğuna alındı. Şenel çifti daha sonra hastaneden ayrıldı.

Bu arada, soruşturma kapsamında gözaltındaki şüphelilerden 2'si polis ekiplerince hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek yeniden emniyete götürüldü.

Gözaltında bulunan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Şenel çifti, 20 Nisan'da kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin silahlı saldırısında yaralanmıştı.
Silahlı saldırının, mülkiyeti belediyeye ait otelin ruhsatının "Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı hareket" nedeniyle kaymakamlığın bildirimi üzerine 15 Nisan'da Yeşilova Belediye Başkanlığınca iptal edilmesi nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.

Burdur Valiliğince, şüpheli otel işletmecisi E.E'nin "çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, adam öldürmeye tam teşebbüs, yağma, uyuşturucu ve tehdit" gibi çok sayıda suç kaydının bulunduğu, Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin uğradığı silahlı saldırının Salda Gölü ve orada yürütülen çalışmalarla ilgisinin bulunmadığı açıklanmıştı.

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