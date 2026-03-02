Dolar
Dünya

Güney Sudan'da silahlı saldırıda 169 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

Güney Sudan'ın Ruweng İdari Bölgesi'ndeki Abiemnom ilçesine düzenlenen silahlı saldırıda 169 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

02.03.2026
İstanbul

Bölgenin Enformasyon Bakanı James Monyluak Mijok, AA muhabirine, dün Birlik Eyaleti'nden gelen düzinelerce silahlı gencin Ruweng İdari Bölgesi'ndeki Abiemnom ilçesinde pazar meydanlarını ve evleri ateşe verdiğini söyledi.

Mijok, aralarında 2 üst düzey yetkilinin de bulunduğu, 169 kişinin saldırılarda hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını belirtti.

Ordunun saldırganları bölgeden çıkardığını aktaran Mijok, Abiemnom ilçesi yetkililerinin şu anda bölgenin tam kontrolünü ele geçirdiğini ifade etti.

Saldırıyı kınayan Mijok, Birlik Eyaleti'ne "suçluları adalete teslim etmesi" çağrısında bulundu.

Ruweng İdari Bölgesi Hükümeti, saldırının ardından 3 günlük "yas" ilan etti.

