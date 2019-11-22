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'Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi' paylaşımları Twitter'da ilk sıraya çıktı

Öğretmenlerin, eğitimcilere yönelik şiddetin önlenmesi için yaptığı "#şiddetsıfırögretmenlerpekiyi" etiketli paylaşımlar Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşti.

Ahmet Sertan Usul   | 22.11.2019
'Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi' paylaşımları Twitter'da ilk sıraya çıktı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Twitter üzerinden, öğretmenleri, eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı "#şiddetsıfırögretmenlerpekiyi" etiketli paylaşımlar yapmaya çağırdı.

Büyük ilgi gören paylaşımlar kısa sürede Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sırasına yükseldi. Paylaşımların başlamasının ardından aynı etiketle onbinlerce tweet atıldı.

Paylaşımlara, Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, MEB yöneticileri, il ve ilçelerin milli eğitim müdürleri, eğitim sendikalarının temsilcileri ve öğretmenlerden destek geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet konusunda Türk Ceza Kanunu'nda düzenleme yapılması için bakanlıklar arasında iş birliği başlattıklarını bildiren tweetini "#şiddetsıfırögretmenlerpekiyi" etiketiyle paylaşmıştı.

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