Sıcaklığın artmasıyla kar erimesi beklenen Erzurum ve Ağrı için çığ uyarısı
Sıcaklıkların artması nedeniyle kar erimesi beklenen Erzurum ve Ağrı için su baskını ve çığ uyarısı yapıldı.
Erzurum
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının Erzurum ve Ağrı'da hafta boyunca mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Söz konusu illerde sıcaklıkların artması nedeniyle kar erimesi beklendiğinden, dik yamaçlarda su baskını ve çığ riski bulunuyor.
Açıklamada, vatandaşlar ile yetkililerin olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.