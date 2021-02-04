Euro
8.57
Dolar
7.15
BIST 100
1,535.61
Altın
1,794.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Sıcaklığın artmasıyla kar erimesi beklenen Erzurum ve Ağrı için çığ uyarısı

Sıcaklıkların artması nedeniyle kar erimesi beklenen Erzurum ve Ağrı için su baskını ve çığ uyarısı yapıldı.

Yunus Okur   | 04.02.2021
Sıcaklığın artmasıyla kar erimesi beklenen Erzurum ve Ağrı için çığ uyarısı

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının Erzurum ve Ağrı'da hafta boyunca mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Söz konusu illerde sıcaklıkların artması nedeniyle kar erimesi beklendiğinden, dik yamaçlarda su baskını ve çığ riski bulunuyor.

Açıklamada, vatandaşlar ile yetkililerin olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'ın Rusya'dan aldığı 500 bin doz Sputnik V aşısı Tahran'a ulaştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 105 milyonu geçti
Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında '14 Şubat' muafiyeti getirildi
Kosova halkı Kovid-19 aşılarının artık ülkelerine de ulaşmasını bekliyor
Senegalliler Kovid-19 aşısının dağıtımında Afrika'nın ikinci plana atıldığını düşünüyor

Benzer haberler

Sıcaklığın artmasıyla kar erimesi beklenen Erzurum ve Ağrı için çığ uyarısı

Sıcaklığın artmasıyla kar erimesi beklenen Erzurum ve Ağrı için çığ uyarısı

JÖAK ve JAK timleri Palandöken'deki turistlerin güvenliği için 'daima göreve hazır'

'Zirvedeki şehir' alternatif kış sporları imkanlarıyla nefes kesiyor

Manisa'da su basan alanlarda mahsur kalan kişiler kurtarıldı

Manisa'da su basan alanlarda mahsur kalan kişiler kurtarıldı
İzmir'deki selde 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'deki selde 1 kişi hayatını kaybetti
Erzurum ile Ardahan'da kış çilesi ve doğal güzellikler bir arada

Erzurum ile Ardahan'da kış çilesi ve doğal güzellikler bir arada