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Dünya

Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda artan elektronik harp konusunda uyarı yapıldı

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı sularında elektronik harbin arttığı uyarısında bulundu.

Zuhal Demirci  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda artan elektronik harp konusunda uyarı yapıldı

Londra

UKMTO'nun X hesabından yapılan açıklamada, "Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) üzerinden yapılan çok sayıda rapor ve izleme sonucunda, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı sularında artan elektronik müdahale olduğu doğrulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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Elektronik harbin seviyesinin daha geniş bölge genelinde artmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, Basra Körfezi içindeki yoğunluk ve şiddetin, gemilerin konum raporlamasını ciddi şekilde etkilediği belirtildi.

Açıklamada, gemi kaptanlarının dikkatli seyretmeleri ve elektronik harp vakalarını UKMTO'ya raporlamaya devam etmeleri tavsiye edildi.

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