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İsrail, İran’da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenleyeceğini açıklamasının ardından İran devlet televizyonu binasını vurdu.
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Dünya

Irak Dışişleri Bakanı'ndan “Hürmüz Boğazı kapanırsa küresel enerji piyasasında kriz çıkar” uyarısı

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail-İran savaşından dolayı Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının, küresel enerji piyasasında büyük kriz yaratabileceği ve dünya ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği uyarısında bulundu.

Haydar Karaalp  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Irak Dışişleri Bakanı'ndan “Hürmüz Boğazı kapanırsa küresel enerji piyasasında kriz çıkar” uyarısı

Bağdat

Irak Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre Hüseyin, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve artan gerilim ele alındı.

Bakan Hüseyin, İsrail veya başka herhangi bir tarafın Irak hava sahasını ihlal etmesinin ülke egemenliğine açık bir saldırı ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı.

Iraklı Bakan, savaşın Hürmüz Boğazı’nın kapanmasına kadar ilerlemesinin, küresel enerji piyasasında büyük bir kriz yaratacağını ve dünya ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler doğuracağını belirtti.

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