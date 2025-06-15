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Yaşam

Erzurum'un tarihi tabyasında bisiklet, off-road ve atlı safari turu yapıldı

Erzurum'da "Tarihe Pedallıyoruz" etkinliği kapsamında, Osmanlı-Rus savaşları sırasında yaptırılan Çobandede Tabyası'nda bisiklet, off-road ve atlı safari turu yapıldı.

Tevhid Furkan Nehri  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Erzurum'un tarihi tabyasında bisiklet, off-road ve atlı safari turu yapıldı Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri/AA

Erzurum

Erzurum'da Osmanlı-Rus savaşları sırasında yaptırılan tarihi tabyaların tanıtımı amacıyla Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi, Yakutiye Kaymakamlığı ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünce "Tarihe Pedallıyoruz" sloganı ile etkinlik düzenlendi.

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Çobandede Tabyası'nda düzenlenen ve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin katıldığı etkinlik, sabah saatlerinde yamaç paraşütü ile başladı.

Bisiklet, off-road ve atlı safari gibi doğa sporlarının yapıldığı etkinlikte, katılımcılar 11 kilometrelik zorlu parkuru bisiklet, off-road araçları ve atlarla kat ederek 2 bin 453 rakımlı tabyaya ulaştı.

"Erzurum'un değişik tarihi ve coğrafi güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğiz"

Tabyada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çiftçi, Erzurum'un 2025 Avrupa Kış Sporları ve Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti olduğunu belirterek, güzel bir etkinliğe imza atıldığını söyledi.

1850-1896 yılları arasında Osmanlı'nın yapmış olduğu 23 tabyadan biri olan Çobandede Tabyası'nda bulunduklarını aktaran Çiftçi, şöyle devam etti:

"Oldukça yüksek bir rakımdayız. Bu etkinliği yapmamızın sebebi, Erzurum'da hem kış sporlarının rahatlıkla yapılabildiğini hem de yaz sporları açısından son derece güzel bir atmosfer ve coğrafyaya sahip olduğunu gösterebilmekti. Bu tür etkinliklerle Erzurum'un değişik tarihi ve coğrafi güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğiz."

Çiftçi, yolun 5 kilometrelik kısmını bisikletle, 6 kilometrelik kısmını ise atla tamamladıklarını, oldukça etkileyici bir yolculuk yaptıklarını sözlerine ekledi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise farklı spor dallarının bir araya gelmesinin önemine dikkati çekerek, "Bu tarihi tabyaların 680 bin öğrencisi olan Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Buradaki tarihi yapı ve verilen mücadele açısından çok önemli. Yeni nesillerin de bunları, farklı spor dallarıyla görmesi büyük bir zenginlik." dedi.

Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü Başkanı Lokman Toptaş da bölgedeki tarihi tabyaların gün yüzüne çıkarılması ve turizme kazandırılması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Vali Çiftçi ve beraberindekiler, açıklamanın ardından tarihi tabyayı gezdi.

Katılımcılara yemek ikramının da yapıldığı etkinliğe, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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