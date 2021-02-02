Seyir halindeki kamyonetin açılan kapısının çarpması sonucu yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken seyir halindeki kamyonetin kapısı çarpan kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken seyir halindeki kamyonetin kapısı çarpan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nuridoğrul Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan Cengiz Ö'ye, Deniz D. idaresindeki kamyonetin seyir halindeyken açılan kapısı çarptı.
Yere düşerek yaralanan Cengiz Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.