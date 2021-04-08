Euro
9.70
Dolar
8.17
BIST 100
1,427.47
Altın
1,745.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen Uluslararası Genç İşadamları Kongresi’ne video konferansla katılıyor. Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi Trabzon Havalimanı'na getiriliyor.
logo
Türkiye

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Çakır'ın cenazesi memleketine gönderildi

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Bursa'ya uğurlandı.

Kerem Kocalar,Fırat Özdemir   | 08.04.2021
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Çakır'ın cenazesi memleketine gönderildi Fotoğraf: Kerem Kocalar/AA

Gaziantep

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlık'a daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanına götürüldü.

Burada düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından askeri uçakla memleketi Bursa'ya uğurlandı.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü PKK/YPG üyelerince dün düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır ile Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Akdal şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 hastasına ilk kez canlı donörlerden akciğer doku nakli yapıldı
Arjantin'de salgının ilerlemesine karşı yeni önlemler alındı
Brezilya'da Kovid-19'un 18 mutasyonunun birleşiminden oluşan türüne rastlandı
Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 829 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
CDC: İngiltere varyantı ABD'deki en baskın Kovid-19 türü oldu

Benzer haberler

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Çakır'ın cenazesi memleketine gönderildi

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Çakır'ın cenazesi memleketine gönderildi

MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Şempanze "Can" ile yavru ayı "Boncuk"un dostluğu görenleri şaşırtıyor

65 metre yüksekliğindeki siloyu patlayıcılarla saniyeler içinde enkaza çevirdi

65 metre yüksekliğindeki siloyu patlayıcılarla saniyeler içinde enkaza çevirdi
Türkiye'nin mozaik eserleri göz kamaştırıyor

Türkiye'nin mozaik eserleri göz kamaştırıyor
Medipol Başakşehir'de Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir'de Gaziantep maçı hazırlıkları başladı