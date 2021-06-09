Euro
10.47
Dolar
8.57
BIST 100
1,450.20
Altın
1,898.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'nın Mamak ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak sele neden oldu.
logo
Türkiye

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Lale Köklü Karagöz   | 09.06.2021
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Hatay

Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit düşen Yılmaz'ın (29) Türk bayrağına sarılı tabutu, tören için Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, Vali Rahmi Doğan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, askeri ve mülki erkan katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Yılmaz'ın naaşı Antakya Şehitliği'ne defnedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 2 milyar 220 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Film ve dizi sektörü Kovid-19 aşısında öncelikli gruplar arasına alınma kararından memnun
Kovid-19 sayılarındaki düşüş ve aşılamadaki artış Çeşme turizmini hareketlendirdi
AB, Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyetin korunması gerektiği görüşünde
Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı

Benzer haberler

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta görev esnasındaki silah kazasında 1 asker şehit oldu

Hatay'da mozaik ustası, hurdalardan 2,5 metrelik zürafa heykeli yaptı

'Hatay Sarısı'nın neslinin devamı bilimsel çalışmalarla sağlanacak

'Hatay Sarısı'nın neslinin devamı bilimsel çalışmalarla sağlanacak
Hatay'da 3 şehit askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı

Hatay'da 3 şehit askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı
Hatay'da askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Hatay'da askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit