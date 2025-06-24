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Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mehmet Bayrak, Burhan Ateş  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Burhan Ateş - AA

Hatay

Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 yangın söndürme helikopteri, 13 arazöz, 3 su tankı ve iş makineleri yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapılacak.

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