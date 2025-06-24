Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatay
Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 yangın söndürme helikopteri, 13 arazöz, 3 su tankı ve iş makineleri yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapılacak.
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