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Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-DUS 1. Dönem) tercih işlemleri başladı.

Buğrahan Ayhan  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-DUS 1. dönem tercihleri, 30 Haziran saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

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Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

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