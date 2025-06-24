Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-DUS 1. Dönem) tercih işlemleri başladı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-DUS 1. dönem tercihleri, 30 Haziran saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
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Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.