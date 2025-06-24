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Ekrem İmamoğlu'na cumhuriyet savcılarına hakaretten dava

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan dava açıldı.

Zeynep Yeşildal  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Ekrem İmamoğlu'na cumhuriyet savcılarına hakaretten dava

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 2 cumhuriyet savcısı "müşteki" olarak yer aldı.

İddianamede, İmamoğlu'nun 23 Mart'ta "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği anımsatıldı. Hakimlikteki sorgusunda İmamoğlu'nun, tutuklamaya sevk yazısında isimleri bulunan iki cumhuriyet savcısına yönelik hakaret içerikli beyanları nedeniyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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İmamoğlu'nun hakimlik ifadesine yer verilen iddianamede, söz konusu beyanlarının savunma hakkı sınırlarını aştığı, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte olduğu öne sürüldü.

İddianamede, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan yürütülen soruşturmada, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İmamoğlu'nun ifadesinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındığı belirtildi. Suçlamayı kabul etmeyen İmamoğlu'nun, şahısların ailelerine, özel hayatlarına, onurlarına dair bir hakarette bulunmadığını, kamu adına eleştiri getirdiğini savunduğu aktarıldı.

İddianamede, İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası verilmesi, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istendi.

İstanbul asliye ceza mahkemesince iddianame kabul edildi.

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