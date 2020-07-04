Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
116,639.50
Altın
1,775.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Sakarya'da itfaiye ekiplerinin soğutma ve iş makinelerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından başlatılan bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

Ömer Faruk Şimşek,Ömer Faruk Cebeci   | 04.07.2020
Sakarya'da itfaiye ekiplerinin soğutma ve iş makinelerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Sakarya

Sakarya'nın Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ardından bölgeye gelen ekipler çalışmalarını gece boyunca da sürdürdü. 

Sabah saatlerinde iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştirilen olay mahalline, AFAD ekipleri arama kurtarma köpekleriyle intikal etti.

Jandarma ekiplerinin geniş alanda güvenlik önlemi aldığı bölgedeki çalışmalar yoğunlaşarak devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afganistan Cumhurbaşkanı Temsilcisi Gazanfar, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Fransa'da eski Başbakan ve sağlık bakanları hakkında soruşturma açılacak
KKTC'de son 24 saatte 1 Kovid-19 vakası görüldü
ABD'de 'Bağımsızlık Günü' kutlamaları öncesi Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 893'e yükseldi

Benzer haberler

Sakarya'da itfaiye ekiplerinin soğutma ve iş makinelerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Sakarya'da itfaiye ekiplerinin soğutma ve iş makinelerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Sağlık Bakanı Koca: Hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92’si taburcu oldu

Sakarya'da havai fişek fabrikasında soğutma çalışmaları sürüyor

Sakarya Valisi Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, patlamada yaralananları ziyaret etti

Sakarya Valisi Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, patlamada yaralananları ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu: Arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz
Sakarya'daki patlamada yaralanan işçi Recep Ersoy olay anını anlattı: Patlama ilk vurduğu zaman beni 10 metre fırlattı

Sakarya'daki patlamada yaralanan işçi Recep Ersoy olay anını anlattı: Patlama ilk vurduğu zaman beni 10 metre fırlattı