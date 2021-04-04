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Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göçmenleri geri itmeye çalışan Yunan unsurlarına müdahalesi İHA ile görüntülendi

Düzensiz göçmenleri Türk kara sularına geri itmeye çalışan Yunan sahil güvenlik botuna Türk sahil güvenlik unsurlarının müdahalesi, insansız hava aracı (İHA) tarafından anbean görüntülendi.

Sarp Özer   | 04.04.2021
Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göçmenleri geri itmeye çalışan Yunan unsurlarına müdahalesi İHA ile görüntülendi

Ankara

Yunan unsurlarının 2 Nisan'da aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlere yönelik gayriinsani tutumu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının yardım eli uzatması, bölgedeki insansız hava aracı (İHA) tarafından kaydedilen görüntülere yansıdı.


Kayıtlarda Yunanistan’a ait LS-70 sahil güvenlik botunun Midilli Adası’nın kuzeyinde çocukların da bulunduğu 20-25 kişilik düzensiz göçmen grubunun lastik botuna tehlikeli şekilde yaklaştığı, tehlikeli manevralarla botu Türk kara sularına geri ittiği görülüyor.

Görüntülerin devamında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botun gelmesi üzerine Yunan unsurlarının düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun yanından uzaklaşması, düzensiz göçmenlerin de Türk sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarılması yer alıyor.

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