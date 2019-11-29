Son bir haftada bin 772 düzensiz göçmenin yakalandığı açıklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada bin 772 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada bin 772 düzensiz göçmenin yakalandığını ve bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara
Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 22-28 Kasım'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 50 olayda, bin 772 düzensiz göçmenin yakalandığı ve bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.