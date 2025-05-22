Almanya'da her dört kişiden biri göçmen kökenli
Almanya'da 2024'te göçmen kökenlilerin sayısının 21,2 milyon olduğu, bunun da her dört kişiden birinin göçmen kökenli olduğu anlamına geldiği bildirildi.
Berlin
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2024 nüfus sayımı Mikrozensus'un sonuçlarını duyurdu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Buna göre, 2024 yılında Almanya’da yaşayan göçmenlerin sayısı 21,2 milyon, bu kişilerin nüfusa oranı ise yüzde 25,6 oldu. Göçmen kökenlilerin sayısı bir önceki yıla göre 873 bin arttı.
2023’te göçmenlerin nüfus içindeki payı yüzde 24,7 olarak belirlenmişti.
2024’te 20 ila 39 yaşlarındaki her üç kişiden birinin göçmenlik geçmişi bulunurken 65 yaş üstü grupta her yedi kişiden biri göçmen olarak kayıtlara geçti.
Bu arada, ortalama yaşı 38,2 olan göçmenlik geçmişi olan nüfusun 2024’te göçmenlik geçmişi olmayan nüfustan (47,4 yaş) yaklaşık dokuz yaş daha genç olması dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.