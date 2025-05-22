Dolar
38.88
Euro
44.09
Altın
3,304.00
ETH/USDT
2,676.70
BTC/USDT
110,716.00
BIST 100
9,417.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da her dört kişiden biri göçmen kökenli

Almanya'da 2024'te göçmen kökenlilerin sayısının 21,2 milyon olduğu, bunun da her dört kişiden birinin göçmen kökenli olduğu anlamına geldiği bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Almanya'da her dört kişiden biri göçmen kökenli

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2024 nüfus sayımı Mikrozensus'un sonuçlarını duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, 2024 yılında Almanya’da yaşayan göçmenlerin sayısı 21,2 milyon, bu kişilerin nüfusa oranı ise yüzde 25,6 oldu. Göçmen kökenlilerin sayısı bir önceki yıla göre 873 bin arttı.

2023’te göçmenlerin nüfus içindeki payı yüzde 24,7 olarak belirlenmişti.

2024’te 20 ila 39 yaşlarındaki her üç kişiden birinin göçmenlik geçmişi bulunurken 65 yaş üstü grupta her yedi kişiden biri göçmen olarak kayıtlara geçti.

Bu arada, ortalama yaşı 38,2 olan göçmenlik geçmişi olan nüfusun 2024’te göçmenlik geçmişi olmayan nüfustan (47,4 yaş) yaklaşık dokuz yaş daha genç olması dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yapay zekada insan odaklı Türkiye modeliyle fark yaratan bir ülke olmayı hedefliyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail'in uyguladığı bu hudutsuz katliam, haykırılması gereken bir hakikattir
Bakan Göktaş: Aile de artık küresel bir gündem maddesi olmalıdır
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şam'da resmi temaslarda bulunuyor
MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist teslim oldu

Benzer haberler

Almanya'da her dört kişiden biri göçmen kökenli

Almanya'da her dört kişiden biri göçmen kökenli

Yerli teknolojiler Almanya'daki teknoloji fuarında beğeniye sunuldu

Teknoloji dünyasını buluşturan GITEX Europe 2025 başladı

Alman ekonomi uzmanları 2025 büyüme tahminini sıfıra düşürdü

Alman ekonomi uzmanları 2025 büyüme tahminini sıfıra düşürdü
Almanya’da yabancılar Alman vatandaşlarından daha yüksek kira ödüyor

Almanya’da yabancılar Alman vatandaşlarından daha yüksek kira ödüyor
Almanya, Rusya’dan "koşulsuz ve derhal" bir ateşkes bekliyor

Almanya, Rusya’dan "koşulsuz ve derhal" bir ateşkes bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet