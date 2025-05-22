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Dünya

Pakistan, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliği personelini "istenmeyen kişi" ilan etti

Pakistan, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliğinin bir çalışanını, "diplomatik normları ihlal ettiği ve statüsüne uygun olmayan faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla istenmeyen kişi ilan etti.

Zeynep Katre Oran  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Pakistan, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliği personelini "istenmeyen kişi" ilan etti

Ankara

Pakistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, "Hükümet, İslamabad'daki Hindistan Yüksek Komisyonunun bir personelini, statüsüne uygun olmayan faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan etti." ifadesine yer verildi.

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"Diplomatik normları ihlal ettiği" iddiasında bulunulan Hint yetkiliden Pakistan'ı 24 saat içinde terk etmesinin istendiği belirtilen açıklamada, Hindistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın kararla ilgili bilgilendirilmek üzere Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Hindistan da dün Pakistan'ın Yeni Delhi'de büyükelçilik olarak faaliyet gösteren Yüksek Komisyonundaki bir yetkiliyi, "resmi statüsüne uygun olmayan faaliyetlerde bulunduğu ve casusluk yaptığı" iddiasıyla sınır dışı etme kararı almıştı.

Yetkiliden 24 saat içinde Hindistan'ı terk etmesi istenmişti.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğe göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin ara buluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

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