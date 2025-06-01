Dolar
39.20
Euro
44.48
Altın
3,289.84
ETH/USDT
2,539.10
BTC/USDT
105,051.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle en az 22 kişi öldü

Hindistan'ın birçok eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en az 22 kişi hayatını kaybetti.

Damla Delialioğlu  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle en az 22 kişi öldü

GUWAHATI
Hindistan'da muson mevsiminin başlamasıyla hava koşulları yaşamı olumsuz etkiliyor.
📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Assam, Arunaçal Pradeş, Mizoram ve Tripura eyaletlerinde ilk belirlemelere göre 22 kişinin şiddetli yağışlardan, ani sel ve toprak kaymalarından öldüğünü bildirdi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), gelecek günlerde bölgede sağanağın devam edeceği uyarısında bulundu.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, ülkede büyük hasara yol açıyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
407 mahalle ve köyde muhtar, ihtiyar heyeti seçimi tamamlandı
Dışişleri Kaynakları: Ukrayna ve Rusya heyetlerinin yarın İstanbul'da görüşmesi planlanıyor
Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı yarın başlayacak
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Yaşar: 2017 yılından beri 1 milyon 909 bin 336 dosyada uzlaşma sağlandı
Kasaplar Odasından kurban kesimi ve etlerini saklama tavsiyeleri

Benzer haberler

Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle en az 22 kişi öldü

Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle en az 22 kişi öldü

Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle en az 22 kişi öldü

Hindistan, ilk kez Pakistan'ın uçaklarını düşürdüğünü doğruladı

Hindistan'ın güneybatı açıklarında batan gemi kimyasal madde endişesine yol açtı

Hindistan'ın güneybatı açıklarında batan gemi kimyasal madde endişesine yol açtı
Pakistan Başbakanı, Hindistan ile müzakerelerde Suudi Arabistan'ı "tarafsız adres" olarak gösterdi

Pakistan Başbakanı, Hindistan ile müzakerelerde Suudi Arabistan'ı "tarafsız adres" olarak gösterdi
Pakistan, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliği personelini "istenmeyen kişi" ilan etti

Pakistan, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliği personelini "istenmeyen kişi" ilan etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet