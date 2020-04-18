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Sağlık Bakanı Koca, Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin inşaat alanını inceledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki 1000 yataklı hastanenin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Hatice Şenses Kurukız   | 18.04.2020
Sağlık Bakanı Koca, Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin inşaat alanını inceledi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar / AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki 1000 yataklı hastanenin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılacağını duyurduğu bin yataklı hastanenin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bakan Koca, Atatürk Havalimanı yerleşkesinde bulunan inşaat alanına gelerek, yapımı süren hastanenin proje çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İnceleme sırasında Bakan Koca'ya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.

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