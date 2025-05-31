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Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesini artırmak için başlatılan 3 bin 750 metrelik üçüncü pist ile 77 metre uzunluğundaki hava trafik kontrol kulesi çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracağız

Ankara

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, havalimanında inşa edilen yeni hava trafik kontrol kulesindeki çalışmaları yerinde incelediğini aktardı.

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Havalimanında artan yolcu ve uçak trafiğine yanıt verebilmek için iki etap olarak planlanan modernizasyon çalışmalarına 2023'te başladıklarını anımsatan Uraloğlu, birinci etap kapsamında 3 bin 750 metrelik üçüncü pist ile 77 metre uzunluğundaki hava trafik kontrol kulesi çalışmalarında sona geldiklerini kaydetti.

Uraloğlu, "Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale gelmesi ve Ankara'nın dünya başkentlerine yakışır tesise sahip olması için başlattığımız çalışmalar kapsamında Esenboğa Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracağız." bilgisini paylaştı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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