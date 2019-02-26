Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

Kremlin Basın Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Putin’in bugün 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak tebrik ettiği belirtildi.

Putin’in, Türk-Rus ilişkilerine yönelik verdiği şahsi katkı nedeniyle Erdoğan’a teşekkür ettiği görüşmede, nisanda yapılması planlanan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısına yönelik hazırlıkların da ele alındığı kaydedildi.