Euro
9.06
Dolar
7.47
BIST 100
1,565.01
Altın
1,841.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde kamyon ve otomobil çarpıştı
logo
Türkiye

Pozantı-Ankara otoyolunda kamyonla otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Selahattin Özbozkurt   | 19.01.2021
Pozantı-Ankara otoyolunda kamyonla otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Mersin

Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şakir Sarı'nın kullandığı 06 AB 1448 plakalı kamyon, Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde Gazi Rüzgar yönetimindeki 01 AFA 008 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Gazi Rüzgar ile otomobildeki Ali, Ayşe, Meryem ve Emine Rüzgar yaşamını yitirdi.

Otomobildeki Kerim Rüzgar ile kamyon sürücüsü Şakir Sarı, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile 'Sputnik V' aşısını görüştü
Benfica'ya Kovid-19 şoku: 17 kişinin testi pozitif çıktı
AB'deki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin yaza kadar aşılanması hedefleniyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 408 bini geçti
Yurt genelindeki 90 yaş ve üstü evlerinde aşılanıyor

Benzer haberler

Pozantı-Ankara otoyolunda kamyonla otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Pozantı-Ankara otoyolunda kamyonla otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Yaş meyve sebzede 2020'nin ihracat şampiyonu Mersin oldu

Diyarbakır'da devrilen iki minibüste 22 kişi yaralandı

Bakan Varank: Türkiye'yi nükleer teknolojilerde de üreten ülke haline getirmek için çalışıyoruz

Bakan Varank: Türkiye'yi nükleer teknolojilerde de üreten ülke haline getirmek için çalışıyoruz
Türk narenciyesini 2020'de en çok Ruslar tüketti

Türk narenciyesini 2020'de en çok Ruslar tüketti
Mersin'de sağanak ve dolu etkili oldu

Mersin'de sağanak ve dolu etkili oldu