Euro
10.27
Dolar
8.46
BIST 100
1,441.33
Altın
1,843.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen 70 metre uzunluğundaki 2 odalı mağaranın imha edildiğini bildirdi.

İsa Toprak   | 16.05.2021
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan operasyonlar kapsamında, bölgede aralıksız arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 2 odalı ve 70 metre uzunluğundaki mağaranın, içindeki mühimmat ile kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 303 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Peru’da, Kovid-19 salgınında ölü sayısının artması nedeniyle mezarlıklarda yer kalmadı
'Nefes alamaz, bir odadan diğer odaya gidemez oldum'
Türkiye Kovid-19'la mücadelede 'kademeli normalleşme dönemi'ne geçiyor
Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 4 bin 77 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi

Pençe-Şimşek operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111'e yükseldi

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı

Milli Savunma Bakanlığı, personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı
'Steadfast Defender 21' NATO tatbikatı için yola çıkan birlikler Bükreş'e ulaştı

'Steadfast Defender 21' NATO tatbikatı için yola çıkan birlikler Bükreş'e ulaştı
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi