MSB, Konya'da devam eden Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığındaki Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında 17 Mayıs 2024'e kadar sürecek Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'na ilişkin görüntülere yer verildi.
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Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında 17 Mayıs 2024'e kadar sürecek olan Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatından nefes kesen görüntüler...#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/wLgbzmBVRz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2024