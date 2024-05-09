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İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 polis gözaltına alındı.

Meriç Ürer  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı

Izmir

FETÖ'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasının deşifresi ve Ankara'da "Garson" kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen mikro SD karttan deşifre edilen yeni bilgiler doğrultusunda İzmir'de de soruşturma başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu dijitallerde örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan, emniyet mahrem sorumlularıyla irtibat ve haklarında örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan tespit edilen 1 başkomiser, 1 komiser ve 6 polis memuru hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerden 7'si İzmir ve Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan zanlıların dijital verilerde örgütle bağlantısının tespit edilmesi üzerine idari soruşturma kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

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İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı
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