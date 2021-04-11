Euro
9.72
Dolar
8.17
BIST 100
1,393.24
Altın
1,744.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Patates alımı yapılan Niğdeli çiftçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Niğdeli çiftçi Ertaş, "Çiftçilerin buna ihtiyacı vardı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. İyi oldu, ambarlarda kalan patatesler değerlendiriliyor. Sezon sonu da yaklaşıyordu, çiftçilerimiz için çok iyi oldu." dedi.

Hamza Tav   | 11.04.2021
Patates alımı yapılan Niğdeli çiftçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Niğde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) patates alımına başlaması Niğde'de çiftçileri sevindirdi.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Niğde'de, çiftçilerden alınan patateslerin sevkiyatları devam ediyor.

Niğde merkeze bağlı Orhanlı beldesindeki çiftçiler, ellerinde kalan ürünlerinin alınması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Çiftçilerden Osman Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çiftçilerin buna ihtiyacı vardı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. İyi oldu, ambarlarda kalan patatesler değerlendiriliyor. Sezon sonu da yaklaşıyordu, çiftçilerimiz için çok iyi oldu." dedi.

Çiftçi Mesut Soylu ise "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz, bizi büyük bir beladan kurtardı. Çiftçimiz rahatladı ve son sezonda bu bize ilaç gibi geldi. Çok memnunuz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid 19'dan 30 bin 194 kişinin tedavisi/karantinası tamamlandı, 237 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 doz aşı yapıldı
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy, yabancıların Sırbistan'da Kovid-19 aşısı olamayacağını duyurdu
Hindistan'da günlük Kovid-19 vakası sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye çıktı
Dr. Gizem Başdoğan: Nefes açlığı anında ciddi bir ölüm korkusu yaşıyorsunuz

Benzer haberler

Patates alımı yapılan Niğdeli çiftçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Patates alımı yapılan Niğdeli çiftçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi çiftçileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin ardından depodaki patatesini TMO'ya satan Nevşehirli çiftçiler mutlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi çiftçileri umutlandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi çiftçileri umutlandırdı
Tarım ve Orman Bakanlığı: TMO'nun patates ve soğan alımlarında miktar sınırlaması olmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı: TMO'nun patates ve soğan alımlarında miktar sınırlaması olmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 saatlik yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 saatlik yoğunluğu