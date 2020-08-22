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Osmaniye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Menderes Özat   | 22.08.2020
Osmaniye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Fotoğraf: Menderes Özat/AA

Osmaniye

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Akçataş köyü Kocatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Adana, Osmaniye, Sumbas, Kadirli ve Kozan'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazözler ve iş makinelerinin de yönlendirildiği bölgede yangına müdahale edilirken, bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı.

Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir ve Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu da bölgede yangın söndürme çalışmalarını takip ediyor.

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