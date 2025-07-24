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Orman şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadele ederken şehit olan Alperen Özcan, Bayram Eren Arslan, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Eyüp Dereli ve Enes Kızılyer son yolculuklarına uğurlandı.

Ekip  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Orman şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor Fotoğraf:Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadele ederken şehit olan 5 AKUT gönüllüsü, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı.

Yangında hayatını kaybeden orman şehitleri, Alperen Özcan, Bayram Eren Arslan, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız ve Muharrem Can için Çankaya'da bulunan Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Burada ikindi vakti düzenlenen törende şehitlerin tabutu başında polisler nöbet tuttu, şehitlerin aileleri ve yakınları taziyeleri kabul etti.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Alperen Özcan'ın naaşı Polatlı İlçesi Kuşçu Köyü'ne, Bayram Eren Aslan'ın naaşı Ortaköy Mezarlığına, İlker Onarıcı ve Tekin Enes Sarıyıldız'ın naaşları da defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Orman yangınlarıyla mücadele şehitleri

Şehit Muharrem Can'ın naaşı ise yarın defnedilmek üzere Konya'ya gönderildi.


Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, çok sayıda AKUT gönüllüsü ve vatandaşlar katıldı.

Dozer operatörü Dereli'nin cenazesi Eskişehir'de defnedildi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan dozer operatörü Eyüp Dereli'nin cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Yangına müdahale ederken şehit olan 37 yaşındaki Dereli'nin cenazesi, Çamlıca Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Reşadiye Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şehidin eşi Eda, babası Salih, annesi Habibe, ikiz kardeşi Faik ve çocukları ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Yakınları, musalla taşına konulan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.

Babasının fotoğrafını taşıyan şehidin oğlu Batuhan Dereli, "Baba beni bırakma." diye ağladı.

Camide ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dereli'nin cenazesi, Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile çok sayıda kişi katıldı.

Enes Kızılyer, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan orman muhafaza memuru Enes Kızılyer, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.


Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Orman şehidi Enes Kızılyer'in (25) cenazesi, ailesi tarafından Ankara'dan alınarak memleketi Karabük'e getirildi.

Kızılyer için Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.


Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Daha sonra Sevgi Pınarı Camisi'ne getirilen Kızılyer'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından 5000 Evler Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, orman teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.

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