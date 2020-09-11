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Adana'daki orman yangınına müdahale devam ediyor

Adana'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.

Muzaffer Çağlıyaner   | 11.09.2020
Adana'daki orman yangınına müdahale devam ediyor

Adana

Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Adana'nın Pozantı ilçesinde önceki gün başlayan ve devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı. ( Muzaffer Çağlıyaner - Anadolu Ajansı )

Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Eğriboyun mevkisinde önceki gün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına havadan müdahaleye, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı.

Yangına 6 helikopter, bir uçak, 53 arazöz, 18 su tankı, iş makineleri ile 400 personel müdahale ediyor.

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