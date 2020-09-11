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Sancaktepe'de trafik kazası: 1 ölü

Sancaktepe'de refüje çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adem Koç   | 11.09.2020
Sancaktepe'de trafik kazası: 1 ölü

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyir halinde olan Erdoğan Çuhalı idaresindeki 34 GP 6091 plakalı hafif ticari araç, kavşak noktasındaki refüje çarptıktan sonra devrildi.

Aracın bir süre sürüklendikten sonra durduğu kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Çuhalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiyenin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılan Çuhalı'nın cenazesi, Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Eyüpsultan'da trafik kazası: 3 yaralı

Eyüpsultan'da TEM otoyolunda ise iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. 

Edirne istikametinde ilerleyen 16 JLA 78 plakalı otomobil ile 34 JM 7896 plakalı otomobil, Hasdal viyadüğü mevkisinde çarpıştı. 

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Araçta sıkışan bir kadın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Diğer iki yaralı da çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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