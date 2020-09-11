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Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün Balıkesir Polis Okulu'ndaki mahrem imamlarına yönelik 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İsmail Özdemir   | 11.09.2020
Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010-2014 yılları arasında Balıkesir Polis Okulu'nda mahrem imamlığı yaptığı belirlenen ve aralarında 1 komiser yardımcısı, 1 polis memuru, 5 öğretmen, 1 infaz koruma memurunun da bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Hatay, Yozgat, Bursa ve Bingöl'de eş zamanlı operasyon başlattı.

Söz konusu mahrem imamların daha önce haklarında herhangi bir adli soruşturma kaydı bulunmadığı öğrenildi.


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