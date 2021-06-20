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Muğla'da 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 19'a yükseldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde takip ettikleri kişilerin silahla ateş açması sonucu 2 polis memurundan birinin şehit olması, birinin yaralanmasıyla ilgili 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan zanlı sayısı 19'a çıktı.

Durmuş Genç   | 20.06.2021
Muğla'da 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 19'a yükseldi Fotoğraf: Durmuş Genç / AA

Muğla

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan ekiplerin çalışması sonucu olayla ilişkili oldukları iddia edilen 3 şüpheli daha gözaltına alınarak Muğla'ya getirildi.

Aralarında kadınların da bulunduğu 19 zanlı, işlemlerin ardından Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi Amirliğinden alınarak yoğun güvenlik önlemi altında Bodrum Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerden F.Ö'ye çelik yelek giydirildiği, polislerin ise yakalarına şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün fotoğrafını taktıkları görüldü.

Bodrum Yahşi Mahallesi'nde 17 Haziran'da takip edilen otomobildeki şüphelilerin ateş açması sonucu yaralanan 2 polis memurundan Yangöz şehit olmuş, Abdulkadir Doğan hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın ardından 4 kişi gözaltına alınmış, Muğla'nın yanı sıra farklı illerde düzenlen operasyonlarda ise saldırıyla ilişkili oldukları öne sürülen 12 şüpheli daha yakalanmıştı.

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