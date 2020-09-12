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Türkiye

MSB'den forma gelirlerinin yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını açıklayan Alanyaspor'a teşekkür

Milli Savunma Bakanlığı, forma gelirlerinin yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını açıklayan Aytemiz Alanyaspor'a teşekkür etti.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 12.09.2020
MSB'den forma gelirlerinin yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını açıklayan Alanyaspor'a teşekkür

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un forma gelirlerinin yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını duyurduğu bildirildi.

Kulübün "Kamuflajlı formamız, yalnızca Alanyaspor'umuzun değil, vatanını, milletini ve askerini seven her bir vatandaşımızın da ikinci formasıdır." mesajına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hepimizi gururlandıran, elde edilecek gelirlerin yüzde 10'unu da Mehmetçik Vakfımıza bağışlayacağını duyuran Aytemiz Alanyaspor'u, bu örnek davranışından ötürü kutluyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden, her sahada kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçiklerimizin selamlarını iletmekten mutluluk duyuyor, bu milletin bir değeri olan Mehmetçik Vakfımızı unutmayan ve diğer takımlarımıza da örnek olacağını düşündüğümüz Alanyaspor'un yönetimine, futbolcularına ve değerli taraftarlarına, yeni sezonda, sahada başarılar diliyoruz."

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