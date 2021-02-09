MSB, zorlu kış koşullarında görev yapan askerlerin fotoğraflarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır olduğunu bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde zorlu kış şartlarında görevlerini yerine getiren askerlerin fotoğrafları paylaşıldı.
Kahraman Mehmetçiklerimiz, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 9, 2021
Hakkâri/Çukurca’da konuşlu Şentepe üs bölgesinde zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/AhZJp6z5VH
Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır. Hakkari Çukurca'da konuşlu Şentepe Üs Bölgesi'nde zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.