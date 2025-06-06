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Yaşam

Sınırda görevli "hudut kartalları" bayramda vatan nöbetinde

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınırın sıfır noktasında görev yapan Mehmetçik, vatan nöbetinde bayram sevincini yaşadı.

Halil İbrahim Sincar  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Sınırda görevli "hudut kartalları" bayramda vatan nöbetinde Fotoğraf: Aydın Arik/AA

Mardin

Suriye sınırında konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığında vatani görevini yapan askerler, elleri tetikte, gözleri hedefte 7 gün 24 saat güvenliği tesis ediyor.

Vatan nöbetini sürdüren Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı sevdiklerinden uzakta geçirse de sınırda görev yapmanın gururunu yaşıyor.

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Yerli ve milli silahlarla, gelişmiş termal kamera ve gece görüş dürbünleriyle sınırı 24 saat kontrol altında tutan Mehmetçik, hem gözetleme kulelerinde hem de görüntü izleme merkezinde sınır hattını kesintisiz izliyor, hudut hattındaki olayları dronla tespit ederek hızla bölgeye intikal ediyor.

Sınır hattı boyunca yasa dışı geçiş teşebbüslerini önlemek amacıyla belirli aralıklarla inceleme yapan "hudut kartalları", sınırdaki kaçakçılık olaylarına karşı da sürekli teyakkuz halinde.

"Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla 7 gün 24 saat görevinin başında olan kahraman Mehmetçik, Suriye sınırında kuş uçurtmuyor.

Askerler, komutanları ve silah arkadaşlarıyla bayramlaştı

AA ekibi, Kurban Bayramı'nı vatanın huzur ve güvenliği için nöbette geçiren askerlerin bayram sevincine tanıklık etti.

Bayram sabahında içtima alanında bir araya gelen askerler, ailelerinden uzakta komutanları ve silah arkadaşlarıyla bayramlaştı.

Daha sonra komutanlar, bayramını kutladığı askerlere şeker ve kolonya ikram etti.

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