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MSB: Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz

Milli Savunma Bakanlığından, Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasının şiddetle kınandığı belirtilerek, "Tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır." ifadesi kullanıldı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 26.07.2020
MSB: Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına Yunanistan'da gösterilen tepkiler üzerine Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır."

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