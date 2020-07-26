MSB: Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz
Milli Savunma Bakanlığından, Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasının şiddetle kınandığı belirtilerek, "Tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır." ifadesi kullanıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına Yunanistan'da gösterilen tepkiler üzerine Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2020
Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır. 🇹🇷 pic.twitter.com/swoucdiiTE
"Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır."
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