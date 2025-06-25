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Dünya

Yunanistan sahillerinde çok sayıda mor denizanası görüldü

Yunanistan Biyoçeşitlilik Gözlemevi, Ege Denizi'nde çok sayıda mor renkli ve zehirli denizanası görüldüğünü bildirdi.

Derya Gülnaz Özcan  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Yunanistan sahillerinde çok sayıda mor denizanası görüldü

Atina

Yunanistan Biyoçeşitlilik Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ege Denizi'ndeki Eğriboz Adası'nın kuzeybatısında ve Volos şehrinin güneyindeki Pagasit Körfezi'nde mor denizanaları (pelagia noctiluca) görüldü.

Sayıları hızla artan mor denizanaları, özellikle Eğriboz Adası'nın kuzeyinde yoğun şekilde görüldü.

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Mor denizanaları, İskados ve İşkepeloz adalarına kadar ulaştı.

Söz konusu bölgelerde denize girecek kişilerden mor denizanalarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Akdeniz'deki en tehlikeli denizanaları arasında yer alan ve Latincede "pelagia noctiluca" ismiyle bilinen mor denizanaları, temas halinde kızarıklık, ağrı ve acıya neden oluyor.

Uzmanlar, bünyesi hassas kişilerde temasın mide bulantısı, düşük tansiyon, nefes alma güçlüğü gibi sorunlara da neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

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